Опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа

В ближайшее воскресенье, 17 августа, рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид 2025 PM. Об этом в Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что, по расчетам, астероид пройдет от Земли на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты. В 12:03 по московскому времени объект будет находиться на минимальном расстоянии от планеты.

Небесное тело из-за необычного сближения с планетой входит в число опасных астероидов. В эту категорию входят объекты, сближающиеся на расстояние ближе 10 диаметров лунной орбиты.

Вероятность захвата астероида планетой ничтожно мала, такое возможно лишь в случае непредвиденного столкновения с другим небесным телом.

