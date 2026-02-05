Спортивный комментатор Выборнов рассказал о жизни спортсменов за кулисами Олимпиады

С началом Олимпийских игр в Милане, запланированным на 6 февраля, обостряется интерес к жизни спортсменов за пределами спортивной арены. Правда ли, что в олимпийских деревнях царит безудержное веселье, или это всего лишь миф? Действительно ли раздают бесплатные презервативы, и как обстоят дела с допинг-контролем? Спортивный комментатор Константин Выборнов, ранее возглавлявший пресс-службу Олимпийского комитета России, пролил свет на некоторые из этих вопросов в беседе с KP.RU .

Миф о том, что церемонии открытия Олимпиад готовятся под грифом «совершенно секретно», развенчивается Выборновым. Он отмечает, что, хотя участники церемонии и подписывают соответствующие документы, абсолютная секретность никогда не соблюдалась. В качестве примера он приводит случай с репетицией церемонии открытия в Сочи-2014, когда из-за погодных условий возникли технические неполадки.

Также выборнов развеивает миф о том, что тренеры запрещают спортсменам участвовать в церемонии открытия. Хотя некоторые спортсмены могут избегать участия из-за усталости, большинство все же стремится принять участие в этом важном событии.

Еще один распространенный миф заключается в том, что всем олимпийцам раздают множество презервативов. Выборнов подтверждает, что это действительно так, но добавляет, что их чаще берут в качестве сувениров.

Говоря о безопасности, Выборнов отмечает, что у каждой страны есть свои меры по защите спортсменов. В качестве примера он приводит историю с американской сборной на Олимпиаде в Афинах, когда их тренировочный лагерь был окружен военной эскадрой.

Таким образом, многие мифы об Олимпийских играх оказываются всего лишь выдумками, в то время как реальность оказывается гораздо более интересной и многогранной.