Олег Кононенко возглавит Центр подготовки космонавтов

Героя Россия, космонавта Олега Кононенко назначили начальником Центра подготовки космонавтов. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Уверен, что опыт Олега Дмитриевича как космонавта и как управленца даст необходимые результаты», — отметил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

На счету у Кононенко — пять космических полетов, семь выходов в открытый космос и 1111 суток совокупного присутствия на орбите, что является рекордным показателем.

Ранее стало известно, что Роскосмос вернул возможность запускать пилотируемые миссии. Специалисты восстановили кабину обслуживания 31-й стартовой площадки для ракет «Союз» на Байконуре.