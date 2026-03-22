Олег Кононенко возглавит Центр подготовки космонавтов
Героя Россия, космонавта Олега Кононенко назначили начальником Центра подготовки космонавтов. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
«Уверен, что опыт Олега Дмитриевича как космонавта и как управленца даст необходимые результаты», — отметил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
На счету у Кононенко — пять космических полетов, семь выходов в открытый космос и 1111 суток совокупного присутствия на орбите, что является рекордным показателем.
Ранее стало известно, что Роскосмос вернул возможность запускать пилотируемые миссии. Специалисты восстановили кабину обслуживания 31-й стартовой площадки для ракет «Союз» на Байконуре.