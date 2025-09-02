Океанолог раскрыл военные цели США во время экспедиции к «Титанику»

Американские военные использовали поиски затонувшего корабля «Титаника» для прикрытия сверхсекретной операции с подводными лодками в 1985 году. Об этом CNN сообщил океанолог Роберт Баллард, который лично участвовал в организации операции.

По словам Балларда, он долгое время занимался поисками финансирования для экспедиции к легендарному затонувшему лайнеру. И в какой-то момент интерес к его передовым системам глубоководной визуализации проявили Военно-морские силы США.

«Поиски „Титаника“ стали идеальным прикрытием для засекреченной военной операции», — пояснил он.

Баллард заручился поддержкой военных, пообещав собрать данные о двух затонувших подлодках. Речь шла об атомных субмаринах «Трешер» и «Скорпион», потерянных в 1960-х годах.

Баллард действовал как офицер военно-морской разведки, а Вашингтон крайне не желал раскрытия этой операции Советскому Союзу. В итоге даже многие участники экспедиции не знали об ее истинных целях.

Ученый отметил, что изучение обломков «Скорпиона» помогло определить место гибели «Титаника». Он заметил, что крупные суда оставляют длинный шлейф из фрагментов после затопления.

До этого специалисты ошибочно предполагали, что все обломки будут сконцентрированы в точке затопления. Однако более тяжелые объекты опускаются на дно мгновенно, а легкие погружаются медленнее.

Это наблюдение и помогло обнаружить обломки «Титаника». То, что осталось от легендарного лайнера, обнаружили первого сентября 40 лет назад, причем в качестве побочного результата секретной миссии.

Ранее стало известно, что неизвестный миллиардер готовится к дорогостоящему погружению к обломкам «Титаника». Стоимость путешествия составит несколько миллионов долларов.