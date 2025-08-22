Обозреватель Гринько объяснил интерес миллиардеров к «Титанику» дороговизной экспедиций
По данным СМИ, неизвестный миллиардер готовится к дорогостоящему погружению к обломкам «Титаника». Стоимость путешествия составляет 10 миллионов долларов (более 800 миллионов рублей). Научный обозреватель Николай Гринько прокомментировал ситуацию, сообщила «Москва 24».
По словам эксперта, несмотря на запрет подобных экспедиций после катастрофы с глубоководным аппаратом «Титан» в 2023 году, интерес к месту крушения «Титаника» не угасает.
«„Титаник“, разорванный пополам и лежащий на глубине чуть меньше четырех километров, по-прежнему привлекает эксцентричных миллиардеров, ищущих острых ощущений. Почему именно их? Потому что подобные экспедиции стоят очень, очень дорого», — пояснил специалист.
Как пояснил Гринько, генеральный директор компании по созданию коммерческих подводных аппаратов Патрик Лейхи подтвердил готовность одного из предпринимателей профинансировать строительство нового батискафа для рейса к «Титанику». Косвенно вовлечен в историю и американский режиссер Джеймс Кэмерон.