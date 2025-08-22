Обозреватель Гринько объяснил интерес миллиардеров к «Титанику» дороговизной экспедиций

По данным СМИ, неизвестный миллиардер готовится к дорогостоящему погружению к обломкам «Титаника». Стоимость путешествия составляет 10 миллионов долларов (более 800 миллионов рублей). Научный обозреватель Николай Гринько прокомментировал ситуацию, сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, несмотря на запрет подобных экспедиций после катастрофы с глубоководным аппаратом «Титан» в 2023 году, интерес к месту крушения «Титаника» не угасает.

«„Титаник“, разорванный пополам и лежащий на глубине чуть меньше четырех километров, по-прежнему привлекает эксцентричных миллиардеров, ищущих острых ощущений. Почему именно их? Потому что подобные экспедиции стоят очень, очень дорого», — пояснил специалист.

Как пояснил Гринько, генеральный директор компании по созданию коммерческих подводных аппаратов Патрик Лейхи подтвердил готовность одного из предпринимателей профинансировать строительство нового батискафа для рейса к «Титанику». Косвенно вовлечен в историю и американский режиссер Джеймс Кэмерон.