Врач Арушанова предупредила о риске анафилаксии при ожоге медузы

Врач-методист Нигина Арушанова предупредила о рисках, связанных с контактами с морскими обитателями. Об этом сообщили «Краснодарские известия» .

По словам медика, ожоги медуз могут привести не только к локальному воспалению кожи, но и к генерализованным реакциям, вплоть до анафилаксии у людей с гиперчувствительностью иммунной системы.

«Срочная помощь нужна при затруднении дыхания, отеке лица, сильной слабости, головокружении, распространенной крапивнице, падении давления или потере сознания», — отметила эксперт.

После ожога нельзя тереть кожу полотенцем, промывать пресной водой, расчесывать поврежденное место, использовать спирт или прикладывать лед напрямую — это может усилить выброс токсинов.