Окаменевшие бревна возрастом 38 миллионов лет выкопали на шахте в Польше

RMF FM: в Польше нашли древние бревна возрастом 38 миллионов лет

Окаменевшие бревна возрастом 38 миллионов лет обнаружили на янтарной шахте Лешковице в Люблинском воеводстве в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Находка представляет собой два фрагмента ствола длиной 1,5 метра. Бревна нашли сотрудники компании BJ Minerals, они передали артефакты на анализ в департамент биологии Гданьского университета.

«Они являются немыми свидетелями событий, произошедших по меньшей мере 38 миллионов лет назад, когда в этом районе рядом с соснами росли магнолии, а на морском берегу, возможно, произрастали мангровые заросли», — рассказал биолог Блажей Боярский.

По его словам, ученые впервые имеют дело с такими крупными фрагментами ископаемой древесины. С помощью найденных образцов удастся узнать, в какой среде леса находилось материнское дерево, как оно погибло и оказалось в тех же слоях породы, что и ископаемая смола. Также бревна помогут понять изменения климата, которые происходили много лет назад.

Ранее археологи обнаружили в Великобритании римское кладбище. В центре погребения находились останки мужчины с каменном саркофаге.