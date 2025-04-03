«Ой, опаздываю!» Деловая лиса попала в фотоловушку в Приморье

В одном из заповедников «Земли леопарда» фотоловушка поймала деловую и всегда спешащую лису. Запись опубликовала дирекция национального парка в своем Telegram-канале .

«Ой, опаздываю! Опаздываю!!!» — подписала дирекция заповедников видео.

Дел в лесу очень много, и, кажется, лисица на одно из них торопится, предположили специалисты. Возможно, хищница спешила поймать себе ужин, а может быть, торопилась на свидание.

В феврале–марте у этих лис началась линька, которая продлится до середины лета, напомнили в «Земле леопарда». Летний мех у них более редкий и короткий, а зимний — густой и пышный.

Ранее на видео попала драка пятнистых оленей в подмосковном национальном парке «Лисий остров». У животных шел период гона, и взрослые самцы боролись за внимание олених, демонстрируя силу и мощь.