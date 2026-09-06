Охрана Путина сняла на телефон встречу президента с тигром

Охрана президента России Владимира Путина сняла на телефон тигра, о встрече с которым глава государства рассказывал на Восточном экономическом форуме. Кадры опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин в своем телеграм-канале .

На съемках животное неспешно бежит по дороге перед автомобилем, пару раз оглядывается назад, затем уходит на обочину. Встреча произошла в темное время суток, тигра освещают фары.

Путин на пленарной сессии ВЭФ подробно описал увиденную картину. Он подчеркнул, что власти будут уделять особое внимание защите чувствительных экосистем Дальнего Востока и редких животных, таких как амурский тигр и дальневосточный леопард.