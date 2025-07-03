Огненный шар пронесся над Стокгольмом

Sweden Herald: жители Стокгольма заметили болид, который взорвался над Балтикой

Жители Швеции обратились в экстренные службы из-за пролетевшего по небу огненного шара. Помощь спасателей не потребовалась, так как загадочным объектом оказался яркий метеор, который благополучно сгорел над Балтикой, сообщил Sweden Herald .

Служба SOS Alarm приняла несколько звонков из северной части Стокгольма и Уппланда. Над Аландскими островами после появления огненного шара послышался грохот.

Научный сотрудник кафедры физики и астрономии Уппсальского университета Эрик Стемпелс сообщил, что местные жители увидели болид. Он летел с огромной скоростью на высоте 30 километров и сгорел над Балтийским морем.

«Метеоры можно увидеть каждую ночь. Но такой прекрасный метеор можно увидеть раз в пять лет», — сказал специалист.

В США обломок метеорита пробил крышу дома, сообщили «Известия». Он пронесся над штатом Джорджия 27 июня.