Огненный шар пронесся над Стокгольмом

Sweden Herald: жители Стокгольма заметили болид, который взорвался над Балтикой

ESA/via Globallookpress.com
Фото: ESA/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Жители Швеции обратились в экстренные службы из-за пролетевшего по небу огненного шара. Помощь спасателей не потребовалась, так как загадочным объектом оказался яркий метеор, который благополучно сгорел над Балтикой, сообщил Sweden Herald.

Служба SOS Alarm приняла несколько звонков из северной части Стокгольма и Уппланда. Над Аландскими островами после появления огненного шара послышался грохот.

Научный сотрудник кафедры физики и астрономии Уппсальского университета Эрик Стемпелс сообщил, что местные жители увидели болид. Он летел с огромной скоростью на высоте 30 километров и сгорел над Балтийским морем.

«Метеоры можно увидеть каждую ночь. Но такой прекрасный метеор можно увидеть раз в пять лет», — сказал специалист.

В США обломок метеорита пробил крышу дома, сообщили «Известия». Он пронесся над штатом Джорджия 27 июня.

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