29 ноября 2024 01:01 До 200 метеоров в час. В декабре 2024 года россияне увидят три мощных звездопада Астрофизик Эйсмонт: потоки Гемениды и Урсиды получили названия от созвездий 0 0 0 Фото: Unsplash Интересное

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Жители России в конце года смогут наблюдать на ночном небе несколько ярких метеорных потоков. В начале декабря звездное представление откроется Северными Тауридами, который плавно передаст эстафету одному из самых сильных потоков — Геминидам, а завершится декабрьское небесное шоу Урсидами. Когда и при каких условиях можно будет наблюдать эти астрономические явления — в материале 360.ru.

Что такое метеорный поток и из чего он состоит Основа любого метеорного потока — это мелкие осколки комет, многие годы бороздящие космическое пространство вслед за своими прародителями в виде огромного шлейфа. Метеорами они становятся, когда Земля при вращении вокруг Солнца попадает в эти «шлейфы» комет, рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. «Почему вообще это потоки, что это такое? На самом деле, это всего-навсего остатки комет. Когда комета летит по своей траектории, она пресекает и траекторию движения Земли вокруг Солнца. Вот в месте пересечения эти фрагменты комет попадают в атмосферу Земли. И двигаясь в атмосфере земли со скоростью более 10 километров в секунду, просто сгорают», — объяснил специалист. Свои названия потоки получают по имени созвездий, со стороны которых наблюдают метеоры.

[Создается] такое впечатление, что оттуда, из этих самых созвездий все это и летит. Но на деле это просто определяется положением Земли на своей орбите вокруг Солнца. Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Фото: Freepik

Какие метеорные потоки можно наблюдать в декабре 2024 года Метеорный поток Тауриды Название «Тауриды» происходит от латинского названия созвездия Тельца — Taurus. В этой области неба находится кажущийся источник метеоров. Это немногочисленный метеорный поток, однако он содержит очень крупные тела, которые иногда сгорают в виде болидов — ярких вспышек, намного более мощных, чем обычные метеоры. Несмотря на то, что пик активности Северных Таурид в 2024 году уже прошел, в ближайшее ночи — до 10 декабря — его метеоры все еще можно будет наблюдать в районе созвездия Тельца.

Метеорный поток Геминиды Так же, как в случае с Тауридами, название этого потока образовано от латинского названия созвездия Близнецы — Gemini. Это один из самых мощных метеорных потоков за все 12 месяцев. В отдельные годы его интенсивность достигала 200 метеоров в час — это около четырех метеоров в секунду. Обычно Геминиды наблюдают на небе северного полушария с 4 по 17 декабря. В этом году пик придется на ночь с 13 на 14 декабря, при этом, видимость потока будет не самая лучшая из-за полнолуния, которое приходится на 15 декабря.

Фото: Freepik

Метеорный поток Урсиды Этот поток появляется со стороны Малой Медведицы, латинское название которой — Ursa Minor. Урсиды значительно уступают по интенсивности предшествующему потоку, но все еще хорошо заметны на ясном ночном небе. Первые звездопады Урсид можно наблюдать сразу после Геменид — 17 декабря, и продолжается это явление почти до самого нового года, до 25 декабря. Наибольшая активность потока в этом сезоне придется на самую длинную ночь в году — 22 декабря. Как наблюдать за метеорными потоками Наблюдать метеорные потоки можно невооруженным глазом, поэтому никакого специального оборудования для этого не нужно. Несколько советов, чтобы получить больше удовольствия от наблюдения за метеорами: Используйте астрономические приложения для получения прогноза погоды и фазы Луны, чтобы выбрать оптимальную дату наблюдения метеорного потока.

Найдите место с открытым горизонтом и темным небом, такое, чтобы в поле зрения была наибольшая часть неба. Расположитесь поудобнее и приготовьтесь к наблюдениям.

Чтобы в ночной темноте не травмировать зрение, для подсветки используйте фонари красного света.

Одевайтесь по погоде и берите с собой горячие напитки. Наблюдение за метеорами может быть длительным, поэтому позаботьтесь о том, чтобы вам было удобно и тепло.

Фото: Freepik

«Если повезет, и когда Земля повернется к пересечению орбиты планеты и орбиты кометы, и небо будет безоблачным, человек, наблюдающий за небом, получит удовольствие. Это очень красиво», — подытожил Эйсмонт.