Общественная Служба Новостей: в день Вадима Ключника не рекомендуется разливать воду

В среду, 22 апреля, православная церковь вспоминает преподобномученика Вадима Персидского, который жил в IV веке и был архимандритом. В народном календаре эта дата известна как день Вадима Ключника, написала Общественная Служба Новостей .

Святой Вадим и его ученики подверглись гонениям и пыткам за веру, но остались верны своим убеждениям. Их стойкость впечатлила язычников, и многие из них обратились в христианство.

В этот день на Руси было принято ходить к источникам и родникам. Люди чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». Считалось, что такая вода обладает целебными свойствами.

Также 22 апреля было принято выгонять скот на луга, где уже выросла трава.

В день Вадима Ключника не рекомендуется разливать воду, иначе можно навлечь неприятности на себя и свою семью. Нельзя залеживаться в постели, чтобы не упустить удачу. Запрещено ругаться, браниться и выяснять отношения. Хозяйки осматривали посуду в доме и избавлялись от треснутых или сколотых тарелок и чашек, чтобы избежать неприятностей.

Если на Вадима Ключника идет дождь, это считается хорошей приметой — будет хороший урожай. Цветение одуванчиков предвещает наступление тепла, а туманная погода — урожай ягод и грибов.