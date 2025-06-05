Общественная Служба Новостей: 6 июня в День шиповника нельзя плакать и грустить

Шиповник, известный в народе как свободориновое дерево, занимает особое место в русской культуре. Ежегодно 6 июня ему посвящают праздник. По старому стилю эта дата приходится на 24 мая. Общественная Служба Новостей рассказала о традициях, запретах и приметах, связанных с этим днем.

На Руси считали, что с 6 июня (24 мая по старому стилю) начинается настоящее лето. Говорили: «Шиповник цветет — румянец года ведет». Наши предки видели в свободориновом дереве символ любви, красоты и молодости. Существует легенда о его происхождении. Однажды казачка полюбила атамана, но он, соблазнившись ее красотой, решил похитить ее. Жених красавицы был отправлен на войну, но девушка убежала в лес, где лишила себя жизни. Со временем на ее могиле вырос куст с нежными розовыми цветами.

Однажды атаман увидел этот куст и решил сорвать ветку, но она покрылась шипами и поранила его. С тех пор к шиповнику приходили, когда на душе было грустно. Молодые девушки умывались росой с его листьев, веря, что это сохранит их красоту. Также считалось, что шиповник обладает целебными свойствами. Его лепестки использовали для приготовления отваров, а цветочной водой умывались для свежести кожи.

В этот день запрещено обижать или неуважительно относиться к кусту шиповника. Нельзя плакать или грустить, чтобы не навлечь долгие месяцы печали. Также не рекомендуется ругаться, повышать голос или ссориться с родственниками. Возвращать долги в День шиповника — к финансовым проблемам.