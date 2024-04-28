Семья из США случайно отправила кошку в посылке Amazon | 360°

Мир 28 апреля 2024, 17:06 Семья из США случайно отправила кошку в посылке Amazon KSL-TV: семейная пара вернула посылку Amazon с домашней кошкой внутри IMAGO / Michael Gstettenbauer / Global Look Press

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Пропавшая у семейной пары из штата Юта кошка по кличке Галена нашлась в Калифорнии. Владельцы не заметили, что домашний питомец залез в картонную коробку, в которой находились товары для возврата в маркетплейс Amazon. Путешествие Галены заняло шесть дней. Об этом сообщил телеканал KSL-TV.

В беседе с журналистами владельцы кошки заявили, что она пропала 10 апреля. Искать пропавшего питомца им помогали родственники и соседи. Объявления расклеили по всему району и опубликовали фотографии в социальных сетях.

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Спустя неделю паре позвонил ветеринар из Лос-Анджелеса и предложил им забрать свою кошку, которую к нему принесли. Адрес и телефон он узнал из вживленного чипа животного. Врач пояснил, что Галену к нему принесла сотрудница склада Amazon, которая нашла ее в коробке с вернувшимися ботинками.

По словам семьи, нашедшая кошку девушка позаботилась о ней и отнесла к ветеринару на следующий день после находки. В Калифорнию семья отправилась на самолете, чтобы забрать Галену.

Собеседники журналистов особо подчеркнули, что призывают всех чипировать своих домашних животных на случай пропажи и внимательно осматривать коробки с товарами, которые не подошли, перед отправкой в магазин.

На этой неделе сотрудники Мособлпожспаса достали кошку из вентиляционной шахты дома в Сергиевом Посаде. Спасателей вызвали местные жители, которые услышали крики застрявшего животного.

Для спасения кошки специалисты с согласия жильцов пробили дыру в стене ванной комнаты. Животное передали ветеринарам, откуда оно вернется к владельцам квартиры, которые согласились его забрать.