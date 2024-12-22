Облысение с ожирением. Какими болезнями страдали бы сказочные принцессы в реальности

BMJ: в реальности сказочные принцессы страдали бы от облысения и ожирения

Ученые в Нидерландах проанализировали популярные детские сказки и условия жизни главных героинь, раскрыв скрытые проблемы со здоровьем диснеевских принцесс, с которыми они бы столкнулись в реальной жизни. Исследование опубликовал журнал BMJ .

Наиболее опасные риски для здоровья сказочных героинь — ожирение, депрессия, психические расстройства и сердечно-сосудистые заболевания.

Белоснежка из-за социальной изоляции могла бы столкнуться с болезнями сердца и сосудов, тревожным расстройством и депрессией. Гномы не смогли бы полностью компенсировать дефицит общения.

Принцесса Жасмин из мультфильма про Алладина могла бы страдать слабоумием и депрессией. Кроме того, пострадала бы и ее иммунная система на фоне одиночества. Даже наличие тигра Раджи в качестве домашнего питомца не улучшило ситуацию, так как животное могло нанести ей травмы и заразить зоонозной инфекцией.

Остальным сказочным героиням тоже не повезло. Золушка могла страдать от болезней легких, Покахонтас — от переломов костей, Рапунцель — от облысения, а Спящая красавица вообще бы получила целый «букет» — ожирение, диабет и атрофию мышц, завершив свой жизненный путь инсультом.

Ранее гинеколог-эндокринолог Ольга Есипова предупредила, что хронический стресс подавляет работу иммунной системы и приводит к развитию аутоиммунных заболеваний.