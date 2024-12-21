Гинеколог-эндокринолог Осипова: хронический стресс делает организм уязвимым для инфекций

Исследования показывают, что образ жизни, особенно уровень стресса, существенно влияет на гормональный баланс и общее здоровье человека. О влиянии стресса на эндокринную систему рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Есипова, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, когда человек испытывает стресс, его организм запускает сложный механизм реакций. В этот механизм вовлечены два гормона стресса — адреналин и кортизол. Они вырабатываются надпочечниками и имеют разное значение в реакции на стресс.

Адреналин отвечает за мгновенную реакцию на угрозу. Он мобилизует все силы организма, чтобы человек мог быстро принять решение и действовать («бей или беги»). Кортизол имеет значение в длительной реакции на стресс. Под его воздействием происходит дополнительное высвобождение глюкозы для питания мышц, подавление иммунной системы, мозг пребывает в постоянном режиме боевой готовности.

Эта система нацелена на реакцию и переживание ограниченных по времени стрессовых условий. Но в современных условиях стресс часто становится хроническим. Перегрузка системы экстренного реагирования на стресс приводит к постоянной выработке кортизола, что негативно сказывается на организме.

У человека повышается давление, происходит подавление иммунной системы. Организм становится уязвимым для инфекций, а хроническое нарушение в работе иммунной системы может привести к развитию аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, стресс может вызывать тревожные расстройства и ожирение. Происходит нарушение сна из-за снижения выработки мелатонина, возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, развивается депрессия, панические атаки. Постоянная выработка кортизола приводит к накоплению жира и увеличению массы тела.