Облако-цунами напугало туристов на пляжах Португалии

Отдыхающие на пляжах Португалии стали свидетелями редчайшего явления под названием «рулонное облако». Его считают предвестником урагана или мощной бури, сообщил телеканал SIC.

Климатолог Марио Маркес рассказал, что гигантское облако образовалось из-за разницы температур между поверхностью суши и морем. По его словам, несмотря на свой грозный вид, «рулонное облако» не представляет реальной угрозы для жителей Португалии и туристов.

Обозреватель Андреа Пинто в статье для Notícias ao Minuto сообщил, что на фоне сильных дождей «рулонное облако» заметили в центральной Португалии. Это явление принесло с собой сильный ветер, который обрушился на Повуа-ди-Варзин в округе Порту и Фигейра-да-Фош в округе Коимбра.

Ранее в Стамбуле и еще в двух провинциях Турции временно запретили купание в море из-за надвигающегося шторма. Предупреждение о неблагоприятной погоде действует в 21 провинции страны.