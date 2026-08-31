Нумеролог раскрыл способ проверки совместимости пары по дате рождения

Совместимость партнеров можно проанализировать по датам их рождения, чтобы понять, насколько гармоничными могут быть их отношения. Об этом агентству «Север-Пресс» рассказала нумеролог Татьяна Воронова.

По ее словам, вычислить число жизненного пути человека можно, если сложить все цифры даты его рождения. Если в результате получится двузначное число, то и его надо сложить. Также рассчитать и число второго партнера.

Нумеролог привела в качестве примера цифры один, три и пять. В первом случае речь идет о прирожденном лидере с сильной волей, который не терпит, когда им кто-то командует. Во втором — ранимая, творческая и легкая в общении натура, стремящаяся к самовыражению.

Воронова отметила, что «пятерки» не терпят рамок и суеты, им комфортно постоянное движение, они свободолюбивы. Если говорить о гармоничном союзе, то «единицам» комфортно с «двойками», создающими тепло и уют. Но в любом случае числа — это не приговор или ярлык.

«Гармония начинается там, где двое перестают переделывать друг друга и опираются на сильные стороны каждого», — сказала Воронова.

Ранее нумеролог и астролог Борис Зак назвал людей, рожденных 3, 12, 21 и 30 числа — прирожденными ораторами.