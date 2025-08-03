Новый тренд «измотанная англичанка» назвали самым здоровым

В TikTok возродился тренд «измотанная англичанка» на расслабленный образ жизни, отсутствие макияжа и застиранную одежду. Об этом сообщил New York Post .

Австралийский журнал Russh в 2022 году ввел моду на расслабленный образ под названием frazzled english woman, противопоставив отретушированным фото из соцсетей. Журналисты вдохновились романтическими комедиями нулевых, взяв за основу Киру Найтли в роли Джульетты в фильме «Реальная любовь» и героиню Рене Зеллвегер из «Дневников Бриджит Джонс».

В 2025 году тренд пережил вторую волну популярности. Инфлюенсеры опять надели застиранную одежду с пятнами, перестали укладывать волосы и наносить макияж. Предполагается, что измотанная англичанка не станет вставать на час раньше, чтобы сделать прическу, тратиться на бренды и выберет то, что первым достанет из шкафа.

«Эта новая тенденция, вероятно, одна из самых здоровых, которые TikTok видел за последние годы», — заявила журналистка Брук Стейнберг.

Еще одним трендом этого года стала птица Скебоб. Ее сделала американская художница Джен Норпхен.