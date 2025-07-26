Сегодня 14:18 Чудаковатая лохматая птица стала звездой Сети: что такое Скебоб и откуда пошел мем? 0 0 0 Интересное

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Новый тренд социальный сетей — птица Скебоб. Это сюрреалистичная лохматая ворона печального вида с огромным клювом. Откуда взялся мем, кто автор изображения и что оно означает — в материале 360.ru.

Что такое Скебоб Скебоб представляет собой чудаковатую птицу, похожую на мультипликационную ворону. У нее круглое туловище, торчащие в разные стороны перья и большой клюв. Птица стала новой звездой интернета и героем многочисленных видеороликов, которые завирусились в Сети. Скебоб устраивает забавные выходки и часто попадает в комичные ситуации. Особой популярностью пернатое пользуется в TikTok.

Фото: Соцсети

Автор Секбоба Создательницей Скебоба стала американская художница Джен Норпхен. Она создает разные фигурки из высушенной декоративной тыквы. Обычно овощ в руках художницы превращается в забавного персонажа: большеглазого комара на тонких ножках, стрекозу, гуся с накрашенными губами или меланхоличного носорога.

Интересно Десять лет назад Норпхен опубликовала в Instagram* картинку с забавными птицами из тыквы и с подписью «Вороны». Через два года художница обнародовала в Pinterest снимок еще одной своей работы под названием «Домашний ворон… такой должен быть у каждого». Птица —вылитый Скебоб, который только сейчас завирусился в интернете. Десять лет назад Норпхен опубликовала в Instagram* картинку с забавными птицами из тыквы и с подписью «Вороны». Через два года художница обнародовала в Pinterest снимок еще одной своей работы под названием «Домашний ворон… такой должен быть у каждого». Птица —вылитый Скебоб, который только сейчас завирусился в интернете.

Под фото восьмилетней давности появились десятки свежих комментариев, в которых пользователи называют изображенных птиц своим любимым Скебобом.

Фото: Jenn Norpchen / Соцсети

Секрет популярности Скебоба После 2017 года мало кто обращал внимание не лохматую птицу, пока пользователь Eroosio не обнародовал в марте 2024-го трек «4Пенопластырь клубняк 2008» с иллюстрацией тыквенной вороны. На обложке красовалась надпись «Скебоб». Теперь ворона стала героем разных мемов. С помощью нейросетей юзеры создают вирусные композиции, где Скебоб играет в Dota, сражается с пенсионерками, превращается в байкера, покоряет космос и совершает абсурдные поступки. Тыквенного ворона заметили в коллаборациях с популярным российским блогером Яном Топлесом (настоящее имя — Ян Лапотков), в последнее время известного как «умный человек в очках».

Фото: Jenn Norpchen / Соцсети

Что означает слово «Скебоб» Доподлинно неизвестно, что означает имя лохматой птицы. Согласно одной из версий, Скебоб может быть пародией на слово «скибоб» — зимний снаряд для катания. По другой версии — это набор смешных звуков, например, как Тралалеро и Крокодило. Также пользователи предполагают, что Скебоб созвучно с именем известного анимационного персонажа Спанч Боба. Обычно на фон роликов со Скебобом накладывают трек Buildin Shake музыканта Venz X Haitch, доступный на платформе Soundcloud. Но это может быть и любая подходящая к смыслу ролика музыка, вплоть до «Спят усталые игрушки…». *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.