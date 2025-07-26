Чудаковатая лохматая птица стала звездой Сети: что такое Скебоб и откуда пошел мем?
Новый тренд социальный сетей — птица Скебоб. Это сюрреалистичная лохматая ворона печального вида с огромным клювом. Откуда взялся мем, кто автор изображения и что оно означает — в материале 360.ru.
Что такое Скебоб
Скебоб представляет собой чудаковатую птицу, похожую на мультипликационную ворону. У нее круглое туловище, торчащие в разные стороны перья и большой клюв.
Птица стала новой звездой интернета и героем многочисленных видеороликов, которые завирусились в Сети. Скебоб устраивает забавные выходки и часто попадает в комичные ситуации. Особой популярностью пернатое пользуется в TikTok.
Автор Секбоба
Создательницей Скебоба стала американская художница Джен Норпхен. Она создает разные фигурки из высушенной декоративной тыквы.
Обычно овощ в руках художницы превращается в забавного персонажа: большеглазого комара на тонких ножках, стрекозу, гуся с накрашенными губами или меланхоличного носорога.
Интересно
Под фото восьмилетней давности появились десятки свежих комментариев, в которых пользователи называют изображенных птиц своим любимым Скебобом.
Секрет популярности Скебоба
После 2017 года мало кто обращал внимание не лохматую птицу, пока пользователь Eroosio не обнародовал в марте 2024-го трек «4Пенопластырь клубняк 2008» с иллюстрацией тыквенной вороны. На обложке красовалась надпись «Скебоб».
Теперь ворона стала героем разных мемов. С помощью нейросетей юзеры создают вирусные композиции, где Скебоб играет в Dota, сражается с пенсионерками, превращается в байкера, покоряет космос и совершает абсурдные поступки.
Тыквенного ворона заметили в коллаборациях с популярным российским блогером Яном Топлесом (настоящее имя — Ян Лапотков), в последнее время известного как «умный человек в очках».
Что означает слово «Скебоб»
Доподлинно неизвестно, что означает имя лохматой птицы. Согласно одной из версий, Скебоб может быть пародией на слово «скибоб» — зимний снаряд для катания.
По другой версии — это набор смешных звуков, например, как Тралалеро и Крокодило. Также пользователи предполагают, что Скебоб созвучно с именем известного анимационного персонажа Спанч Боба.
Обычно на фон роликов со Скебобом накладывают трек Buildin Shake музыканта Venz X Haitch, доступный на платформе Soundcloud. Но это может быть и любая подходящая к смыслу ролика музыка, вплоть до «Спят усталые игрушки…».
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.