Новый портрет и строчки из песен. На Арбате отреставрируют стену Цоя

Стену лидера группы"Кино» Виктора Цоя на Арбате отреставрируют и обновят. Для этого проекта собрали целую команду желающих, сообщила 360.ru сообщила организатор работ Кристина Журавлева.

«Это была моя давнишняя мечта. Полиция дала нам зеленый свет, администрация Арбата также все согласовала», — рассказала Журавлева.

По ее словам, поучаствовать в реставрации согласились несколько художников. Также нашлись неравнодушные люди, которые помогли приобрести грунтовку и краску.

Участвующая в проекта художница Аня отметила, что предыдущий портрет артиста располагался довольно низко, из-за этого на нем постоянно появлялись различные надписи.

«Мы решили его сделать чуть выше, чтобы люди не вандалили. Помимо портрета, есть идея нарисовать работы самого Цоя, ведь он и сам рисовал. Также хотим написать на стене строчки из его песен», — сказала собеседница 360.ru.

Ранее стало известно, что поклонники Цоя вернули стене прежний вид после того, как неизвестные испортили его, нарисовав посвященные рэперу Паше Технику граффити.