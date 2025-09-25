Норвежские моряки пытались отбиться от нападения косаток уксусом

У берегов Португалии стая косаток атаковала яхту Nova Vida. Моряки из Норвегии разлили по палубе уксус, и агрессивные китообразные отстали, сообщил Daily Mail .

Нападение произошло 13 сентября в окрестностях Лиссабона по пути в рыбацкий городок Синиш. Находившаяся на борту Nova Vida Элиза Вуршмидт рассказала, что после запуска двигателя начались неполадки, судно трясло. Крупная косатка ударила по рулю под лодкой, рулевой механизм полностью разломился надвое. Члены экипажа не могли воспользоваться штурвалом и аварийным рулем.

Тогда они вспомнили предания старых моряков о том, как косаток отгоняли песком и уксусом. Хотя этот способ научно не подкреплен, участники плавания решили попробовать, одновременно поддерживая работу двигателя и стуча по рулю.

«Мы действительно не думаем, что уксус как-то повлиял. Но мы просто вылили его, потому что это лучше, чем чувствовать себя беспомощными в такой ситуации. Мы действительно думаем, что реверс двигателя все же оказал влияние, потому что при отдаче руля назад винт всасывает воздух, а не выдувает его, так что, возможно, киту это не нравится», — рассказала Вуршмидт.

Когда животные отплыли, моряки обратились в береговую охрану. Пока спасатели помогали другой лодке, они пытались починить рулевой механизм.

