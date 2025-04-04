Невыносимый запах и собачьи движения. Самые смешные и пикантные причины отказа от секса с партнерами

Пользователи форума Reddit рассказали о самых смешных случаях, которые стали поводом отказаться от секса с партнером. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Один из мужчин пожаловался на невыносимый запах косметических средств избранницы.

«Мне не нравился запах ее лака для волос. Справедливости ради, это было в конце 1980-х, когда лак для волос правил миром», — написал он.

Другого мужчину шокировала речь, которую его возлюбленная произнесла на свадьбе подруги. Он рассказал, что его избранница достала из бюстгальтера сложенный лист бумаги с речью. В первой части она подшучивала над невестой, рассказывая, что та при первой встрече с женихом обещала, что никогда не выйдет за него замуж.

«Отметила, что невеста вообще никогда не была разборчива в сексуальных партнерах, затем попыталась отпустить кучу плохих шуток, чтобы спасти положение, но ни одна из них не выстрелила. Стояло молчание. Невеста ни разу не улыбнулась, а к концу речи расплакалась», — пожаловался он.

Для одной девушки неожиданное поведение партнера во время интимной близости стало последней каплей.

«Когда мы добрались до постели, он двигался, как чихуахуа. Короткие, быстрые, стремительные движения, как будто он изо всех сил цепляется за жизнь», — сказала она.

Ранее в Подмосковье супруги развелись из-за аллергии жены на сперму мужа. Во время полового акта у женщины постоянно все чесалось, а если сперма попадала на кожу, то она начинала краснеть и зудеть.