Neuro.net: роботу потребуется шесть суток для обзвона всего населения планеты

Современные голосовые помощники на базе искусственного интеллекта работают очень быстро. Языковая модель GPT-4 обрабатывает запрос и выдает ответ менее чем за 100 мс. Для сравнения: обычному человеку нужно около 200 мс, чтобы дать обратную связь в диалоге. Об этом рассказала директор по разработке компании Neuro.net Мария Бых в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, при таких мощностях голосовым ассистентам потребовалось бы около шести суток непрерывной работы, чтобы обзвонить все население планеты — 8,2 миллиарда человек. Однако на практике это может занять несколько месяцев из-за различных факторов, таких как отсутствие телефонов у некоторых людей, сложности с дозвоном и законодательные ограничения.

Для такого обзвона потребовалась бы инфраструктура, сравнимая с масштабами глобальных телеком-операторов или крупнейших IT-гигантов. Нужны были бы десятки тысяч серверов, каналы связи с высокой пропускной способностью и огромные объемы энергии.