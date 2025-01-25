Немец установил рекорд по пребыванию под водой без подъема на поверхность

AFP: немец Кох провел 120 дней под водой без подъема на поверхность

Немецкий инженер Рюдигер Кох прожил в специальной капсуле под водой у побережья Панамы 120 дней и стал новым рекордсменом. Об этом сообщило AFP .

Мужчина находился в капсуле площадью 30 квадрантных метров. Она располагалась на 11-метровой глубине и была оборудована необходимыми современными удобствами: кроватью, туалетом, тренажером, телевизором и компьютером. Туда даже провели интернет.

Электричество для капсулы вырабатывалось с помощью солнечных батарей, также имелся запасной генератор. Коху передавали продукты через надводное помещение, которым пользовался в том числе врач.

Немец побил рекорд американца Джозефа Дитури — он провел под водой 100 дней. Новый рекорд зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса. По данным AFP, Кох является поклонником персонажа из романа Жюля Верна «20 000 лье под водой».

Тем временем россиянин, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вскоре может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам. Сейчас отставание хоккеиста составляет 19 шайб.