Небо над Челябинском ночью озарил метеор

Редкое явление уральцы увидели в середине ночи — примерно в 1:54 по местному времени. Насладится зрелищем смогли жители Челябинска и Миасса.

На кадрах видно, что из-за метеора небо неожиданно озарилось ярким светом, после чего появился огненный шар, оставляющий светящийся след.

«К таким новостям южноуральцы, правда, уже равнодушны», — отметил сайт.

Ранее метеор заметили в Швеции. Местные жители испугались загадочного горящего объекта и обратились в экстренные службы. Позже выяснилось, что это был яркий метеор, который сгорел над Балтикой. Над Аландскими островами ночью из-за этого раздался грохот.

Научный сотрудник кафедры физики и астрономии Уппсальского университета Эрик Стемпелс рассказал, что болид летел на высоте 30 километров. По его словам, такой прекрасный метеор можно увидеть раз в пять лет.