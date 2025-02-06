В Британии женщина 9 месяцев не знала о беременности и случайно родила в туалете

Jam Press: британка не знала о беременности до родов и родила в туалете

Жительница Ливерпуля в Великобритании родила в туалете, не зная о беременности до родов. Об этом сообщило агентство Jam Press .

Женщина рассказала журналистам, что снова стала мамой в октябре 2024 года. Тогда она вернулась из Африки, где отдохнула с мужем и тремя дочерьми. Британка легла спать, но проснулась примерно в 4:00 от болей в животе.

Она отправилась в туалет, все еще не подозревая о родах. Свое положение осознала, когда увидела между ног голову младенца. Женщина позвала на помощь мужа. Когда он подошел, жена уже родила сына. Мужчина признался журналистам, что их туалет выглядел как место убийства. Он сразу вызвал скорую.

Британка отметила, что не планировала иметь детей после рождения последней дочери. Она принимала противозачаточные средства, поэтому не думала, что может снова стать мамой.

Друзья и родственники помогли ей купить все необходимое для младенца. Неожиданное событие очень осчастливило женщину. По ее словам, сын дал снова почувствовать себя живой.