«Не старайтесь убежать от волшебства, это невозможно». Каким будет новое «Лукоморье»

Съемки фильма «Лукоморье» режиссера Александра Бабаева в самом разгаре. Премьера картины намечена на 2026 год. И это без преувеличения одно из самых ожидаемых событий в российском кино. Что происходит на съемочной площадке картины сейчас, узнал 360.ru.

По словам Бабаева, события ленты будут начинаться и заканчиваться в Лукоморье.

«В нашей истории есть потерянные строчки из Лукоморья, которые находятся в самом Лукоморье, в мире, который создал Пушкин, поэтому у нас все только о нем», — рассказал режиссер.

В фильме снимаются Павел Прилучный, Леон Кемстач, Олеся Иванченко, Ника Жукова, Янина Студилина, Артем Кошман, Валерий Панков и другие артисты.

Олеся Иванченко, которую 360.ru застал в гримерке, отметила, что основной посыл «Лукоморья» заключается в том, что место для волшебства должно быть не только в сказочном мире, но и в реальном, если в него поверить.

«Мне кажется, все сказки про это, помимо какого-то нравоучения о добре. Конкретно „Лукоморье“ — о том, что как бы вы ни старались убежать от волшебства, это невозможно, оно настигнет вас и в реальном мире», — сказала актриса.