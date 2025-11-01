Не астероид? Что на самом деле пролетело над Москвой 27 октября

Жители Москвы и нескольких областей утром 27 октября стали свидетелями яркой вспышки в небе. Огненный след пронесся над столицей, теперь российские ученые из ИКИ РАН смогли определить, куда упало странное небесное тело.

Объект вошел в атмосферу на скорости около 35 километров в секунду и взорвался на высоте примерно 40 километров. От мощных вспышек небо осветилось, а в некоторых районах жители услышали похожие на взрывы звуки.

По расчетам специалистов, фрагменты могли упасть в труднодоступной местности между городами Боровичи, Максатиха, Пестово и Удомля. Часть обломков, вероятно, долетела до трассы М-11 Москва–Санкт-Петербург.

Судя по характеристикам, метеорит был железным или железно-каменным. На землю могли упасть как мелкие осколки размером с монету, так и крупные куски величиной с баскетбольный мяч.

Поиски осложняют болота и леса, среди которых мог рассыпаться болид. При этом ученые допустили, что это мог быть не природный метеорит, а фрагмент космического аппарата, разрушившегося при входе в атмосферу.

В лаборатории солнечной астрономии пояснили, что траектория движения объекта была нетипичной. Ряд признаков указывает на его искусственное происхождение, однако по данному вопросу консенсуса нет. Ранее предполагалось, что речь идет о космическом мусоре.