Названы три вероятные причины гибели жизни на Земле

Ведущие ученые мира назвали три основные опасности, которые могут привести к глобальной катастрофе на Земле и исчезновению человечества. Одной из возможных угроз может стать ядерная война, сообщил The Infographics Show.

По мнению специалистов, использование атомного оружия грозит мгновенной гибелью миллионов людей, а также вызвать долгосрочные последствия для всей планетарной экосистемы. К ним относятся ядерная зима, массовый голод и разрушение инфраструктуры.

Второй серьезной угрозой названа гипотетическая пандемия, которая может превзойти COVID-19 по скорости распространения и уровню смертности. Именно вирус нового типа способен за несколько недели обрушить системы здравоохранения и дестабилизировать целые страны.

Третья угроза — падение крупного метеорита. Подобное явление уже происходило на Земле, что привело к исчезновению динозавров. Несмотря на развитие технологий полностью предотвратить столкновение с Землей пока невозможно.

Ранее стало известно, что в заметках физика Исаака Ньютона нашли прогноз об апокалипсисе в 2060 году. В своих предсказаниях он опирался на протестантскую интерпретацию Священного писания.