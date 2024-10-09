Назван самый страшный фильм в истории кинематографа

Эксперты назвали лучшим фильмом ужасов в истории кинематографа хоррор «Техасская резня бензопилой». Второе место заняла картина «Изгоняющий дьявола», третье — у «Психо» режиссера Альфреда Хичкока.

Отмечается, что в десятке лучших хорроров нет ни одной ленты XXI века. Самым лучшим представителем жанра, который сняли после 2000 года, критики признали «Прочь» Джордана Пила. Фильм вышел на экраны в 2017 году.

Ранее специалисты Кино Mail.ru изучили оценки пользователей и составили топ-50 лучших отечественных картин XXI века. Первое место в рейтинге досталось криминальной драме Алексея Балабанова «Брат-2».