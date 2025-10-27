Нашлось объяснение неулыбчивости русских

Русские считаются за рубежом неулыбчивыми людьми. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, что на них давит травма войны. Об этом сообщил NEWS.ru .

«Русские не улыбаются не потому, что хмурые и не любят людей, а потому что для нас важна память о ВОВ, всегда маячит прошлая война. Для наших соотечественников это аукается до сих пор, и образ войны всегда маячит рядом и является частью нашего национального кода», — объяснил он.

Примаков напомнил, что в России очень популярны песни и фильмы о войне. Памяти ВОВ уделяется много внимания, в школах проходят уроки на эту тему.

