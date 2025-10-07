«Наливные яблочки». В Петербурге голый мужчина устроил дефиле вдоль трассы

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с необычным зрелищем – прогулкой голого мужчины вдоль трассы на Канонерском острове. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

«Наливные яблочки щеголяли сегодня на Канонерском острове — у безкомплексного в понедельничных планах были только чилл, расслабон и никаких дедлайнов», — пошутили авторы канала.

На кадрах видно, что мужчина уверенно шагал по пешеходной дорожке рядом с дорогой. Вероятно, решил освежиться, предположил голос за кадром.

Этим летом отличилась жительница Солнечногорска, парализовавшая движение на трассе. Голая женщина запрыгнула на проезжающую машину и ругалась матом на прохожих пока ее не снял с крыши авто росгвардеец.