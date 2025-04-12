Найденное в США загадочное тело в синей толстовке опознали спустя почти 30 лет

В США спустя почти 30 лет идентифицировали останки, найденные в густых лесах штата Вашингтон. Полиция заявила, что они принадлежали Лори Крейг, и возобновила расследование, сообщил People .

Тело в октябре 1997 году нашел случайный прохожий, когда гулял по лесу в округе Пирс примерно в 45 минутах езды от Сиэтла. Женщина была одета в темно-синюю толстовку с длинными рукавами и логотипом Тихоокеанского лютеранского университета, нежно-голубые джинсы и теннисные кроссовки четвертого размера с желто-зеленой отделкой. Правоохранители не смогли идентифицировать останки, поэтому присвоили покойной имя Джейн Доу и передали дело в Национальную систему пропавших без вести и неопознанных лиц.

Только в 2023 году судебно-генетическая экспертная фирма Othram Labs сделала ДНК-анализ и установила личность покойной. Ею оказалась Лори Крейг, которой в 2025 году исполнилось бы 65 лет. Расследование возобновилось.

Полицейские пришли к выводу, что женщину убили. В последний раз ее видели в январе 1996 года. У Крейг остался муж Рональд Мартин, но в 2020 году он умер от естественных причин.

В Висконсине полиция раскрыла дело 50-летней давности. Тело 25-летней девушки нашли в 1974 году.