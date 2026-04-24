Набиуллина объяснила отказ от брошей на заседаниях по ставке

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина призналась, что пока не планирует возвращать в обиход броши, которые надевала на пресс-конференции по итогам оглашения ключевой ставки в период с 2020 по 2022 год. Ее слова в телеграм-канале привел журналист Life Александр Юнашев.

«Еще не время», — ответила с улыбкой Набиуллина на вопрос.

Начиная с 2020 года глава регулятора надевала броши в виде фигурок, подков, домиков или птиц, которые, как считали журналисты, могли символизировать собой положение дел в экономике. Традиция прервалась во время объявлений о ставке в апреле 2022-го.

Сама Набиуллина затем признавалась, что закладывала в брошки скрытый смысл. Она напоминала, что первым таким украшением стала неваляшка, символизировавшая принятые меры по поддержке экономики во время пандемии.

Ранее на заседании в пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%.