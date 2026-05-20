Ученый Бурмистров предупредил о возможной магнитной буре из-за вспышек на Солнце

Ученый из Пермского Политеха Евгений Бурмистров высказал предположение о том, что активность на обратной стороне Солнца может стать причиной магнитной бури на Земле. Об этом написало URA.RU .

В настоящее время основной поток энергии направлен в сторону, противоположную нашей планете, так как пик активности наблюдается на той части Солнца, которая не видна с Земли. Однако ситуация может измениться в течение нескольких недель, сообщил RT.

«Вследствие вращения Солнца часть этой силы может достигнуть нашей планеты и в дальнейшем вызвать магнитную бурю», — отметил эксперт.

По мнению ученого, текущее явление по масштабам схоже с активностью, которая в мае 2024 года вызвала сильнейшую за два десятилетия магнитную бурю. Тем не менее, последствия на этот раз могут быть менее серьезными, и специалисты имеют примерно две недели для наблюдений и подготовки рекомендаций.

Бурмистров подчеркнул, что подобные солнечные пятна не представляют угрозы для здоровья людей и в первую очередь вызывают научный интерес.