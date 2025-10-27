Янтарный гигант весом 2,37 килограмма извлекли из недр Приморского карьера

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината, входящего в Ростех, добыли уникальный балтийский самоцвет весом более двух килограммов. Это самая крупная находка с 2021 года. После государственной экспертизы камень выставят на единственный в мире аукцион редких янтарей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Янтарный гигант весом 2,37 килограмма назвали «Рекордсменом». Название связано не только с его большим весом, но и с рекордом по добыче сукцинита. В этом году комбинат планирует впервые добыть 700 тонн солнечного камня.

Найденный образец имеет вид полукруга с необычно большим сколом. Эти особенности наводят на мысль, что «Рекордсмен» когда-то был гораздо крупнее.

«Очевидно, что найденный самородок — часть более крупного образования, которое не дошло до наших дней в своем первозданном виде. Предположительно, 35-45 миллионов лет назад камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба», — пояснила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Он был законсервирован в толще голубой глины, где пролежал миллионы лет. Однако, когда самородок подняли на поверхность, кислород и солнечный свет начали разрушать органический минерал.

Вторая часть камня, которая, вероятно, уже имела трещины, рассыпалась на мелкие фрагменты. У «Рекордсмена», в отличие от других янтарных самородков, необычный скол — большой и позволяющий увидеть цвет камня во всей его красе. Внутри ярко-желтого самородка видны легкие разводы.

В декабре 2021 года нашли камень весом 2,7 килограмма. Его необычная форма напомнила голову тигра. Самородок продали на аукционе AmberForum-2022 за 1,2 миллиона рублей.

Ранее работники Приморского карьера в Калининградской области добыли четыре гигантских янтарных самородка, каждый из которых имеет вес более килограмма. Им дали названия — «Офицерский», «Горняк», «Первоклассник» и «Сувенир Балтики». Камни нашли в древнем янтароносном слое, сформированном миллионы лет назад.