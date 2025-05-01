На шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» впервые победили два коллектива

Коллективы из Владимира и Казани победили на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Победителями на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» впервые стали два коллектива: «Хор русской песни» из Владимира и «Капелла Дмитрия Железнова» из Казани. Финал конкурса состоялся на телеканале «Россия» .

«В этом сезоне по инициативе лидера сотни Сергея Лазарева победителями и обладателями Кубка шоу и денежного приза в пять миллионов рублей впервые оказались два хора», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Оба коллектива получили одинаковое количество баллов — 99. Лазарев отметил, что финалисты победили заслуженно, несмотря на то, что эксперты скупились в финале на стобалльные оценки.

Руководитель «Хора русской песни» Владимирского областного музыкального колледжа имени Бородина Ольга Козырева заявила, что шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» является не только развлекательным, но и образовательным проектом.

«Сколько людей смогли буквально открыть для себя этот удивительный, разножанровый, разностилевой мир хорового искусства, познакомиться с лучшими, выдающимися его образцами как классическими, так и народными, и даже ультрасовременными», — отметила Козырева.

На втором месте оказался «Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального Университета» из Екатеринбурга.

Ранее на шоу произошел инцидент, из-за которого поссорились певцы Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Поклонники долго обсуждали разрыв многолетней дружбы артистов.