Киркоров против Лазарева. Почему певцы устроили скандал на шоу «Ну-ка, все вместе»

Король российской эстрады Филипп Киркоров не прощает обиды. Выходка Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе» сделала певцов врагами. Прошло несколько месяцев, но поклонники до сих пор обсуждают их перепалку. 360.ru разобрался, из-за чего случился конфликт.

Последний выпуск шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе» вышел 29 ноября. Победила Элен Бадалян, исполнившая песню Полины Гагариной «Ты не целуй». За нее проголосовали 97 судей из 100, самым ярым сторонником конкурсантки стал Лазарев. Его настолько возмутило, что кто-то не выбрал ее, что он решил сделать это за них.

«И я за Филиппа нажал эту кнопку. Потому что он меня спросил: „А если я не встану, и она наберет, то, получается, Флора уйдет“. Да у тебя ушей нет», — рассказал он

Оскорбленный Киркоров вышел из зала и больше не вернулся. Хотя позднее Лазарев заявил, что эта перепалка в прошлом, поклонники до сих пор обсуждают разрыв многолетней дружбы артистов.

Ранее Киркоров так и не помирился с блогером Настей Ивлеевой, из-за «голой вечеринки» которой временно попал под отмену. Знаменитости продолжают обмениваться колкостями.