Британский охотник на редких рыб Уотмоу рассказал, что его самым крупным уловом стал шильбовый сом весом почти 100 кг

Британец Дэвид Уотмоу вот уже 10 лет охотится за редкими и жуткими видами речных рыб по всему миру. О странном увлечении 45-летний рыбак рассказал в беседе с журналистами Jam Press.

Мужчина объяснил, что обычно выпускает добычу обратно в водоем, но однажды он нарушил этот принцип. В одном из населенных пунктов Африки охотник поймал 60-килограммовую тигровую рыбу. Затем он приготовил водного хищника и накормил им местных детей, страдающих от голода.

Однако самым большим уловом Уотмоу стал огромный шильбовый сом. Его вес составил рекордные 99,7 килограмма, пишет передала «Вечерняя Москва».

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