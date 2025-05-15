На обочине трассы комочек жизни. Россиянин спас медвежонка-сироту от смерти

В Коми местный житель обнаружил на трассе истощенного медвежонка и передал его специалистам. Об этом сообщили в региональном Минприроды на официальной странице в VK .

Местный житель приметил истощенного медвежонка недалеко от поселка Троицко-Печорск, на трассе в сторону Усть-Илыча. Рядом он не заметил следов взрослого зверя. Почему медвежонок остался один и где спряталась медведица, пока неизвестно.

Мужчина отвез животное в Троицко-Печорск и передал его бывшему сотруднику регионального Минприроды. Специалист сразу связался с Центром спасения медвежат-сирот в Тверской области, там сразу выразили готовность принять нового гостя.

Но пока ему предстоит визит к ветеринару, а затем и оформление документов. Медвежонка после реабилитации планируют вернуть в дикую природу.

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