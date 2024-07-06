На Крите нашли «лабиринт Минотавра»
Напоминающий лабиринт Минотавра ритуальный комплекс нашли на Крите
Археологи обнаружили на острове Крит ритуальный комплекс, который напоминает лабиринт Минотавра из греческой мифологии. Об этом сообщило РИА «Новости».
На острове вели строительство радиолокационной станции для нового аэропорта, однако в ходе работ с грунтом строители обнаружили руины, похожие на лабиринт Минотавра. С высоты птичьего полета они напоминаю огромное колесо диаметром порядка 50 метров.
Внутри комплекса — восемь коридоров высотой около 170 сантиметров в высоту, а между ними — многочисленные комнаты. Примерный возраст находки оценили в 2000-1700 годами до нашей эры, именно к этому периоду относят написание мифов и легенды Древней Греции.
В то время на острове развилась минойская цивилизация, которая внезапно исчезла. Вероятной причиной стали природные катаклизмы. Ученые не исключили, что в обнаруженном лабиринте могло обитать существо, описанное в мифах как Минотавр.
Ранее дайверы-археологи нашли сокровища на затонувшем 2000 лет назад в Эгейском море торговом корабле.