На Крите нашли «лабиринт Минотавра»

Археологи обнаружили на острове Крит ритуальный комплекс, который напоминает лабиринт Минотавра из греческой мифологии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На острове вели строительство радиолокационной станции для нового аэропорта, однако в ходе работ с грунтом строители обнаружили руины, похожие на лабиринт Минотавра. С высоты птичьего полета они напоминаю огромное колесо диаметром порядка 50 метров.

Внутри комплекса — восемь коридоров высотой около 170 сантиметров в высоту, а между ними — многочисленные комнаты. Примерный возраст находки оценили в 2000-1700 годами до нашей эры, именно к этому периоду относят написание мифов и легенды Древней Греции.

В то время на острове развилась минойская цивилизация, которая внезапно исчезла. Вероятной причиной стали природные катаклизмы. Ученые не исключили, что в обнаруженном лабиринте могло обитать существо, описанное в мифах как Минотавр.

Ранее дайверы-археологи нашли сокровища на затонувшем 2000 лет назад в Эгейском море торговом корабле.