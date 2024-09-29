На два месяца у Земли появится «вторая Луна»

Этой осенью у Земли почти на два месяца появится еще один спутник в виде астероида, который часто называют «мини-Луной». Об этом сообщила британская газета The Gardian .

Необычное астрономическое явление продлится с 29 сентября по 25 ноября. Притяжение Земли захватит астероид размером с небольшой городской автобус, чей диаметр составит порядка 10 метров.

Исследователи из Мадридского университета Комплутенсе Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркосами заметили астероид 2024 PT5 с помощью телескопа в Южной Африке. Этот объект принадлежит к поясу астероидов Арджуна, состоящему из космических камней, которые движутся по орбитам, очень похожим на земные.

Полный оборот вокруг Земли «вторая Луна» не будет совершать. Кроме того, рассмотреть астероид можно будет только с помощью профессионального телескопа, так как для биноклей и любительских устройств у него слишком маленький размер.

«После двух месяцев вращения вокруг Земли „вторая Луна“ вернется в пояс астероидов, который находится вокруг Солнца», — рассказал Карлос де ла Фуэнте Маркос.

В конце августа астрофотограф из Шатуры Лев Львов зафиксировал суперлуние и пролет самолета по диску Луны.