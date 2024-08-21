Астрофотограф из Шатуры запечатлел пролет самолета по диску Луны

Лев Львов из Шатуры сфотографировал астрономическое явление — суперлуние — с необычного ракурса. На его фото самолет пролетает по диску Луны.

При совпадении полнолуния и максимальной близости Луны к Земле возникает суперлуние. Явление может длиться до трех дней, в этот раз оно произошло 21 августа и совпало с Голубой Луной — вторым полнолунием, приходящимся на один календарный месяц.

Астрофотограф из Шатуры Лев Львов запечатлел пролет самолета по диску Луны как раз в это время.

«Пролет самолета по диску Луны — штука редкая, нужно сопоставить координаты полета и нахождение Луны на небе. Конечно, считать самому нет необходимости, ведь уже давно есть специальные сайты и приложения. Однако, в моем случае это просто совпадение и удача — задача была просто сфотографировать суперлуние. Причем, не в самый лучший момент — Луна была затянута дымкой от приближающегося ночного дождя. Вот так иногда везет поймать интересные кадры», — прокомментировал Лев Львов.

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