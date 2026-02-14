На Байкале появился огромный ледяной разлом

На кадрах видно, как автомобиль проехал по ледяному разлому, часть которого затем погрузилась в воду и потом всплыла обратно.

По словам очевидцев, трещина появилась примерно в 14 километрах от села Байкальского, вдоль берега между Нижнеангарском и прилегающим районом. Любителям адреналиновых кадров посоветовали к соваться к разлому и экстремалить онлайн.

Ранее на Байкале впервые в истории экстремальной гонки «Ледовой шторм» отменили старт первого этапа из-за метели и штормового ветра.