На американском телешоу 57-летняя танцовщица случайно оголила грудь

Танцовщица Инаба надела в прямой эфир платье с вырезом, приоткрывшим грудь

Слишком откровенное платье подвело американскую танцовщицу, хореографа и актрису Кэрри Энн Инабу на шоу «Танцы со звездами». Изображая танец ча-ча-ча, она оголила грудь, сообщил Реople .

Инаба появилась во втором выпуске 34-го сезона шоу 16 сентября, пропустив премьеру из-за болезни. Она надела серебристое платье с глубоким вырезом.

Комментируя выступление пары Уитни Ливитт и Марка Балласа, 57-летняя танцовщица энергично покрутила головой, имитируя ча-ча-ча. Декольте сдвинулось в сторону, выставив силиконовую накладку на грудь.

«О, привет, подружка!» — пошутила она.

