Мыльная опера с битьем посуды. Британка поделилась неудачным опытом секса втроем

Жительница Великобритании Сидни Саммерс рассказала, как однажды решилась попробовать секс втроем и в итоге оказалась в неловкой ситуации. Своей историей она поделилась в колонке для издания Metro .

Саммерс познакомилась с мужчиной по имени Деннис, когда искала партнера для секса в интернете. Они договорились встретиться в местном пабе в тот же вечер. Парень ей понравился, поэтому она ответила согласием на его предложение отправиться к нему домой.

Деннис предупредил ее, что состоит в свободных отношениях с девушкой по имени Клео и та якобы будет рада с ней познакомиться. Он убедил Саммерс, что его подруга хотела бы попробовать секс втроем и сама выбрала ее.

Когда они пришли, то Клео в квартире не оказалось. Деннис заверил Саммерс, что она придет позже и они начали целоваться.

«Но, к моему разочарованию, секс был посредственным — пресным и быстро закончился, — и вскоре после этого вернулась Клео», — рассказала она.

Саммерс отметила, что после этого она еще несколько раз встречалась с Деннисом, но его девушка отсутствовала. Однажды совпало, что они снова оказались втроем, но вскоре Клео разочарованно вздохнула и убежала на кухню.

Деннис ушел за ней. Они начали ссориться, бросаться винными бокалами и бить посуду. Саммерс заподозрила, что с их отношениями что-то не так, а потом поняла, что секс втроем нужен был только парню. Они с Клео просто поддерживали эту идею ради него.

В заключение она добавила, что в следующий раз откажется от секса втроем сразу после знакомства.

Ранее в Таиланде настоятель буддийского храма сложил полномочия, когда выяснилось, что он встречался с шестью женщинами в нарушение обета безбрачия.