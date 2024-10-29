Газета The Guardian сообщила, что обыкновенных ежей занесли в Красную книгу как биологический вид, находящийся под угрозой. С чем это может быть связано и насколько правдиво, 360.ru рассказал главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин.

Он уточнил, что ежи чаще всего встречаются двух видов — среднерусские и дунайские.

«Мы не наблюдаем снижения численности ежей. Даже в Москве в лесопарках. Конкретно мне вот чаще в последнее время ежи попадались в Подмосковье, тоже достаточно регулярно… Ну, это надо, в общем, детально у специалиста спрашивать, потому что, может быть, один вид становится более обычным, другой более редок», — заявил собеседник 360.ru.

Воеводин рассказал, что в Европе, в отличие от России, намного более интенсивное сельское хозяйство с большим количеством химикатов, что тоже может негативно влиять на популяцию животных.

Он рассказал, что ежи живут в лесах, но часто выходят на луга и опушки. Встреченных на дороге животных специалист рекомендовал не трогать без острой нужды, чтобы одновременно не травмировать их и не заразиться от них опасными для жизни заболеваниями, например, бешенством.

Ранее о том же предупреждал инженер-таксатор Петр Полей, сообщавший, что от ежей и лисиц можно заразиться лептоспирозом, сальмонеллезом и многими другими болезнями.