Инженер-таксатор Полей предупредил, что от ежей и лис можно заразиться сальмонеллезом и лептоспирозом

При встрече в лесу с ежиком или лисой лучше не идти на контакт с животными, потому что это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом ИА RuNews24 рассказал старший инженер-таксатор Самарского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Петр Полей.

Он предупредил, что дикие звери являются переносчиками большого количества различных заболеваний. Причем заразиться ими можно как при укусе, так и от контакта с иголками.

«Это желтая лихорадка, сальмонеллез, лептоспироз, стригущий лишай.<…> А сколько в иголках таится других богатств — клещи и блохи», — отметил эксперт.

Он добавил также, что лисы переносят бешенство. Причем риск встретить зараженное животное очень велик. По этой причине нужно избегать любого контакта с ним, добавило радио «КП».