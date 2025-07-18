«Аватары» загробного мира. Гречанка поделилась видениями во время клинической смерти

Жительница Греции Николь Миус рассказала о странных видениях во время клинической смерти. Она заявила изданию Need To Know , что встретила хвостатых синекожих существ после перехода на «другую сторону».

По словам 49-летней женщины, попавшей в больницу после выкидыша, она пережила двухминутную клиническую смерть. И пока ее тело без признаков жизни лежало на больничной койке, кто-то «вытащил» ее из тела.

Миус попала в туннель сине-белого света, который «казался живым». И у этого света, по ее словам, «была температура, был тон, почти как у музыки, созданной из воды». Из коридора она попала в огромное светящееся пространство, которое «пульсировало» словно сердце.

Там она встретила хвостатых синих существа, похожих на персонажей фильма «Аватар». Они сидели на тронах. Внешне они выглядели как люди, но на щеках у них были жабры, а вместо ног — нечто похожее на рыбьи хвосты.

Миус не понимала их языка, но это не помешало им общаться с ней телепатически. Она добавила, что существа поведали ей о том, что «жизнь на самом деле — иллюзия, а жить они начинают только после смерти.

Гречанка уверена, что встретилась с полубогами, которые дали людям цивилизацию. Они ей сказали, что она никогда не сможет иметь детей. Ее миссия — рассказывать людям о «другой стороне».

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